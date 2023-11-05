05 Kas 2023 - 15:51- Asayiş

Hakimiyeti kaybetti, menfeze savruldu

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Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine giden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu menfeze savruldu.

Hakimiyeti kaybetti, menfeze savruldu mask
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Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine giden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu menfeze savruldu.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin menfeze savrulması sonucu sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine giden Uğur Güney idaresindeki 27 C 9381 idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölbaşı-Malatya karayolu 16. kilometrede kontrolden çıkarak menfeze savruldu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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05 Kas 2023 - 15:51 - Asayiş

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