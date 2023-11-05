Hakimiyeti kaybetti, menfeze savruldu

Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine giden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu menfeze savruldu.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin menfeze savrulması sonucu sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine giden Uğur Güney idaresindeki 27 C 9381 idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölbaşı-Malatya karayolu 16. kilometrede kontrolden çıkarak menfeze savruldu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.