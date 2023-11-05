05 Kas 2023 - 14:35- Gündem

Abdurrahaman Dilipak Malatyalılarla buluştu “Bu kavga hiç bitmeyecek”

Malatya’da “Kanayan Yaramız Filistin” konferansına katılarak bir konuşma yapan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, “Bu kavga hiç bitmeyecek. Bugün Gazzelilerin başına gelenler yarın sizin, benim başıma gelirse bu sürpriz olmamalı. Ama ümit ediyorum ki bu şok noktası, bu karanlığın en koyu anı, aydınlığa en yakın olduğu zaman olsun” dedi.