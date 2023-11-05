Abdurrahaman Dilipak Malatyalılarla buluştu “Bu kavga hiç bitmeyecek”

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Malatya 2 No’lu Şube tarafından ‘Kanayan Yaramız Filistin’ başlıklı bir konferans düzenlendi. İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki sivillerin yaşadığı konutları bombalamaya devam etmesi başta Malatya olmak üzere birçok ilde protesto edilmeye devam ediliyor. Malatya’da Eğitim Bir-Sen tarafından düzenlenen ve Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak’ın konuşmacı olarak katıldığı konferans yoğun ilgi ve katılım gördü.
Programın açılış konuşmasını yapan Eğitim Bir-Sen Malatya 2 No’lu Şube Başkanı Aziz Dinçer, ‘Mescid-i Aksa’ şiirini okuyarak sözlerine başladı.
“FİLİSTİN’DE SOYKIRIM VAR”
İslam alemini birlik olmaya çağıran Dinçer,
“Eğitim Bir-Sen’imizin Kurucu Genel Başkanı, Kudüs Şairi, Mescid-i Aksa aşığı merhum Mehmet Akif İnan’ın dile getirdiği gibi Mescid-i Aksa ağlıyor, Mescid-i Aksa çağlıyor, Mescid-i Aksa bombalanıyor, Filistinli din kardeşlerimiz bombalanıyor, katlediliyor. Filistin’de adeta katliam var, soykırım yapılıyor. Dünyada nüfusu 2,5 milyarı geçen İslam alemi, ey Müslümanlar, neredeyiz, ne yapıyoruz, hangi uykudayız? Filistinliler bizden yardım bekliyor çünkü onların tek umudu bizleriz. Artık yetmez mi, bu zulmü dur demenin zamanı gelmedi mi, zamanı gelip de geçmedi mi? Ey Müslümanlar gelin mevki, makam, koltuk sevdası, bireysel çıkarlar, ülke çıkarları, şan şöhret bunları bir kenara bırakalım. Birlik olalım, İslam bayrağının etrafından toplanalım. 75 yıldır devam ettirilen bu zulmü dur demenin zamanı geldi de geçiyor. Artık fiilen müdahale kaçınılmaz ve şart olmuştur. Bir an önce yattığımız rehavet uykusundan uyanıp, birlik olmanın zamanı gelmiştir. İnşallah İslam aleminin birlik olup katil İsrail’e, siyonizme, onların içimizdeki taşeronlarına, fiili müdahale ile soykırıma son verdiklerini görmek umudu ve duası ile siz değerli katılımcıları saygı ve muhabbetle selamlıyorum”
şeklinde konuştu.
“İSRAİL VE SİYONİZM KAHROLACAK”
Eğitim Bir-Sen Malatya 2 No’lu Şube Başkanı Aziz Dinçer’den sonra söz alan Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, İsrail ve siyonizmin kahrolmasını ümit ettiğini dile getirerek,
“Rabbim inşallah böyle zor anlardaki birlikteliğimizi güzel günlerde de korumayı nasip etsin. Hepinizin bildiği bir hadisi şerif var, ‘İçinizden biri bir kötülük gördüğünde onu eli ile düzeltsin, buna gücü yetmezse dili ile düzeltsin buna da gücü yetmezse kalbi ile buğz etsin’. Bu da imanın en zayıf noktası. İnanın çoğu zaman teselli bulduğumuz yer burası, hepimiz kalbimizle buğz ediyoruz diyoruz ki hiç olmazsa iman sahibiyiz; ama bu yeterli değil. Mutlaka dilimizle bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bugün gerek sosyal medyadan gerek miting yaparak gerek bu tip çalışmaların içerisinde konuştuklarımız direkt dil ile müdahale olarak sayılıyor mu, biraz daha güçleniyor mu inanın kafamız karışık. El ile müdahale etme, imanın tadına varma noktasında bizim imkanımız olmadığı için mi yoksa cesaretsizliğimizden mi bunu yapamıyoruz yine kafamız karışık, yani inşallah bunlarda bize nasip olur bir çığır açar ve bununla imtihanımızı verenlerden oluruz. İnşallah inanıyorum orası da kurtulacak inşallah İsrail ve siyonizm de kahrolacak ama biz burada ne kadar payımızı aldık bu kahrolmasında ne kadar etkimiz var, mazlumların eli ile kahroluyor mu işin burasına bakmak lazım”
ifadelerine yer verdi.
Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez’in konuşmalarının ardından Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, ‘Kanayan Yaramız Filistin’ konulu bir konferans verdi.
“YENİDEN İMAN ETMEMİZ GEREKİYOR”
Hak ve batılın savaşının kıyamete kadar süreceğini belirten Dilipak,
“Biz sefere çıktığımızda Allah’ın yardımı bizimle birlikte olacaktır, Allah’ın kolaylaştırdığından daha kolay, zorlaştırdığından daha zor bir hadise yoktur. Onun için biz Müslümanlar dua ederken kendi ellerimize bakacağız, çünkü bu eller Allah’ın yardım ellerine dönüşecek. Bu kavga hiç bitmeyecek. Eğer zalimler olmasa ve bizler direnmeseydik nasıl cennete gidecektik ki, nasıl birileri cehenneme gidecekti. Kıyamete kadar hak ve batıl savaşı sürecek. Biz Allah’ın ipini bıraktık, Allah da bizim ipimizi bıraktı. Biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir Peygamberin (sav) ümmetiyiz. Yıkık bir köprüden geçerken ayağı sürçen topal keçinin sorumluluğu bana aittir demedikçe gerçekten iman etmiş sayılmayacağız, işte biz böyle bir sefere çıktığımızda melekler bizimle birlikte olacaklar. Rüzgar bizden yana esecek, Ebabil kuşları bizi gözleyecekler. Su boğmayacak o zaman bizi, ateş yakmayacak, zaman bize selam duracak. Hz. Süleyman kıssası İsra ya da Hz. Musa’nın Hızır Aleyhisselamla yolculuğu bize zamanın ötesinde bir hareket imtihanı sağlamıyor mu, bunlar bize hikaye olsun diye anlatılması, bizim yeniden iman etmemiz gerekiyor. Allah bize yeryüzünü varis olarak vadediyor. Yeryüzünü bize mescit kılmak istiyor. Bugün Gazzelilerin başına gelenler yarın sizin, benim başıma gelirse bu sürpriz olmamalı ama ümit ediyorum ki bu şok noktası, bu karanlığın en koyu anı aydınlığa en yakın olduğu zaman olsun, uyanalım inşallah bu şok bizi kendimize getirsin. Korkmayın ecelinizden önce ya da sonra ölmeyeceksiniz”
açıklamasında bulundu.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.