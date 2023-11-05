“Esnafımıza can suyu olacak”

Anadolu Aslanları İş Adamları (ASKON) Malatya Şube Başkanı Mustafa Şarlak, TBMM'de önce Plan ve Bütçe Komisyonunda değerlendirilen 12. Kalkınma Planı, 3067 sayılı kanun gereğince Genel Kurul'da görüşülerek onaylanmasını değerlendirdi.
Anadolu Aslanları İş Adamları (ASKON) Malatya Şube Başkanı Mustafa Şarlak
“Uzun vadeli gelişme stratejisi kapsamında, İstikrarlı Büyüme Güçlü Ekonomi, Yeşil ve Dönüşümle Rekabetçi Üretim, Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum, Afetlere Dirençli Yaşam Alanları, Sürdürebilir Çevre, Adaleti Esas Alan Demokratik Yönetişim, gibi maddeler kapsamında hedeflere güçlü bir şekilde ulaşacağımıza inancımız tamdır”
şeklinde konuştu.
“Girişimler bir an önce hızlandırılmalı”
Şarlak, deprem bölgesindeki işletmeler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketini değerlendirerek,
“Depremden etkilenen 11 ilde KOBİ’lere yapılacak olan 200 – 750 bin arası 2 yıl ödemesiz ve faizsiz kredide Malatya’nın öncelikli 4 ilden biri olması esnafımıza can suyu olacaktır. Bu nedenle tüccarımız, sanayicimiz, imalatçımız, esnafımız bu imkânlardan yararlanma adına girişimlerini biran önce hızlandırmalı”
diye konuştu.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.