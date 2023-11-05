05 Kas 2023 - 14:25- Yaşam

“Esnafımıza can suyu olacak”

Türkiye Yüzyılında açıklanan 12. Kalkınma Planı Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’nin geleceği için önemli bir planlama olduğunu dile getiren ASKON Malatya Şube Başkanı Ömer Şarlak, “Depremden etkilenen 11 ilde KOBİ’lere yapılacak olan 200 – 750 bin arası 2 yıl ödemesiz ve faizsiz kredide Malatya’nın öncelikli 4 ilden biri olması esnafımıza can suyu olacaktır” dedi.