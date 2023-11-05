05 Kas 2023 - 14:19- Yaşam

Mega projeye adım adım

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle ilgili projelerini yapmaya devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi’nde bulunan Orduzu Spor Kompleksi inşaat çalışmalarında da sona geldi.