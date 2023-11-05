05 Kas 2023 - 14:19- Yaşam

Mega projeye adım adım

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Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle ilgili projelerini yapmaya devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi’nde bulunan Orduzu Spor Kompleksi inşaat çalışmalarında da sona geldi.
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Valisi Ersin Yazıcı Büyükşehir Belediyesi’nin mega projeleri arasında bulunan Orduzu Spor Kompleksi’ndeki çalışmaları yerinde incelediler.
Orduzu Spor Kompleksi’nde yapılan çalışmaların incelemesinde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanlığıyla ortak çalışmaları çerçevesinde kapalı spor salonundaki çalışmaları yerinde görüp incelemek amacıyla buraya geldiklerini söyledi.

“SPOR KOMPLEKSİ’Nİ BİTİRDİK VE TESLİM ETTİK”

Tüm aktivitelerin yapılacağı mekânın yapımının tamamlanacağını belirten Gürkan,

“Gençlik ve Spor Bakanlığımızla ortaklaşa yaptığımız Arguvan Spor Tesisleri Kapalı Spor Salonu, Akçadağ Kültür Merkezi, Sürgü Spor Kompleksi ve 30 okulumuzla ilgili basketbol, voleybol ve futbol sahalarını bitirdik ve teslim ettik. Aynı zamanda Orduzu Futbol Sahası ve Spor Kompleksi’ni de bitirdik ve teslim ettik. Önümüzdeki günlerde inşallah Beydağı Tabiat Parkı’nda yapılan 250 kişilik Gençlik Spor Merkezi ve ona bağlı olarak voleybol sahası, basketbol sahası, macera adaları, hentbol, tenis, satranç gibi tüm aktivitelerin yapılacağı mekânın yapımı da bitirilecek. Bugün geldiğimiz noktada Pınarbaşı Tesisleri diye tabir ettiğimiz yerde Gençlik Karşılama Merkezi, hemen yanında uluslararası müsabakaların yapılabileceği nitelikte ve ebatta cimnastik salonu ve 5 bin kişilik kapalı spor salonunun Malatya’daki çalışmaların hangi aşamada olduğunun en güzel göstergesidir”

şeklinde konuştu.

“Malatya bölge ilinin ötesinde, Türkiye ili olma noktasında, uluslararası müsabakaların yapılabileceği bir merkez olma noktasında hızla ve emin adımlarla ileriye yürümektedir”

diyen

Gürkan, şunları kaydetti:

“İnşallah 1 aya kalmadan bu tesisimizin de Bakanlarımızın katılacağı bir merasimle açılışını gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda EXPO 2028 programı Malatya’da icra edilecek. Malatya’da icra edileceği için bunun alt yapısı olacak. Fuarcılık merkezi, konferans salonları, spor salonları, cimnastik salonları, Gençlik Karşılama Merkezleri, çevre düzenlemesi, sosyal tesisler, millet bahçeleri ve bu tesislere rahatlıkla erişim sağlanacak Güldal Akşit Bulvarı’nın da çalışmaları tamamlandı. Tüm çalışmaların Malatya’mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Deprem döneminde Malatya’da bu tür çalışmalar tabiri caizse bir mucizedir. Bu mucizeyi gerçekleştirme noktasında bize destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, Valilerimize, kamu kuruluşlarımıza ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah hayırlı etsin.” 

Kaynak: BÜLTEN

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05 Kas 2023 - 14:19 Malatya- Yaşam

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