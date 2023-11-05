Malatya’da 75 bin TL şartı karşılanamıyor!

"Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" kapsamında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu’nun da katıldığı toplantıya yoğun ilgi oldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6 Şubat depremlerinin Malatya’da bıraktığı hasarları rakamlarla açıkladı.

“DEPREMDEN EN ÇOK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER ZARAR GÖRDÜ”

Depremin üzerinden 9 ay geçtiğini belirten Başkan Sadıkoğlu,

“35 bin 680 binamız ağır hasar aldı. Toplamda 27 bin 500 iş yerimiz ağır hasarlı, maalesef kullanılamaz hale geldi. Malatya’da çarşı olarak tabir ettiğimiz alanların tamamını kaybetmiş durumdayız. Depremden en çok, küçük ve orta ölçekli işletmeler zarar gördü. Odamıza kayıtlı 10 bin 600 üyemizin yüzde 80’i depremden olumsuz etkilendi. Esnafın ışıkları yanmadan, ticaret devam etmeden, sanayide çarklar dönmeden şehri yeniden ayağa kaldırmak çok güç”

dedi.

“DAHA KAPSAMLI DESTEKLERE İHTİYACIMIZ VAR”

KOSGEB deprem kredilerinin önemli bir can suyu olduğunu kaydeden Başkan Sadıkoğlu, daha kapsamlı desteklere ihtiyaç olduğunu söyledi. Sadıkoğlu,

“Hükümetimiz, depremin yaralarını sarmak adına KOSGEB marifetiyle önemli destekler sundu ve sunmaya da devam ediyor. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a iş dünyamız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ancak, ticari varlığımızı sürdürebilmemiz için daha kapsamlı desteklere ihtiyacımız var. Deprem sadece fiziki hasar alan işletmeleri değil, tüm işletmeleri doğrudan veya dolaylı yoldan etkiledi. Bizler desteklerin hasarlı-hasarsız ayrımı gözetmeksizin yapılması konusundaki talebimizi ilk günden beri her platformda dile getiriyoruz. Zira KOSGEB tarafından yeni verilmeye başlayacak sıfır faizli krediden, hasarsız işletmelerin de faydalanabilecek olması bu anlamda memnuniyet verici”

diye konuştu.

“75 BİN TL CİRO ŞARTI DÜŞÜRÜLMELİ”

KOSGEB deprem kredisinin kullanımı konusunda KOBİ’lere kolaylık sağlanmasını talep eden Başkan Sadıkoğlu,

“Birçok üyemiz yaptıkları başvurunun RED şeklinde sonuçlandığını bizlere iletmeye başladı. En fazla RED sebebi, beyan edilen çalışan sayısı konusunda. Malumunuz deprem sonrası işletmelerin personelleri başka illere gitti. Kimisi döndü, birçoğu ise dönmedi. En önemli sorunumuz personel bulamamak. Beyan edilen çalışan sayısı konusunda esneklik talep ediyoruz. Bir diğeri de krediden yararlanmak isteyen işletmelerin 2022 yılı net satış hasılatının 75 bin TL ve üzeri olması şartı. Birçok firmamız, 2022 yılını pandeminin bıraktığı ekonomik etkiyle kapadı. 2022 yılı cirosu 75 bin TL’nin altında olan ve ticari varlığını sürdürmek için gayret gösteren binlerce depremzede firmamız var. Bu konuda da bir düzenleme yapılması önem arz ediyor. KOSGEB kredilerinde en önemli sorunlardan biri de bankalarda önümüze çıkan prosedürler. Böylesi bir dönemde bankaların kredi kullanımında kefil, teminat ve ipotek gibi taleplerde bulunmasına anlam veremiyoruz. Prosedürlerin tamamen ortadan kaldırılarak, talep eden ve şartları uyan tüm işletmelere kredi desteği verilmesini KOSGEB Başkanımızın huzurunda rica ediyorum”

dedi.

“4 GÜNDE BİN 500 BAŞVURU YAPILDI, MALATYA İÇİN ÇOK DÜŞÜK”

Destek programı başvurularının başladığını ve 4 günde 12 bin 500 başvuruya ulaştığını belirten KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Malatya’dan şu ana kadar bin 500 başvuru olduğunu, bu sayısının daha fazla olması için KOBİ’lere çağrıda bulundu. KOSGEB Başkanı, konuşmasını

“KOSGEB destekleri verildiğinde bir kişiyi abat edecek destekler değil, 200 bin lirayla kimse zengin olmaz. Bizim derdimiz KOSGEB olarak tüccarımızın, sanayicimizin, imalatçımızın yanında olduğumuzu göstermek. Tabiri yerindeyse devletin KOBİ'nin yanında şefkat eli olduğunu ifade ettim. Bu faizsiz kredi, destek programıyla bir can suyu olmasını temenni ediyoruz, işletmelerden tek beklentimiz, burada faaliyetlerini devam ettirmeleri. Adı üstünde canlanma, canlanma yine şehrin kendi içinde olmalı. Bu paranın burada harcanması ve ekonominin çarklarının tekrardan dönmesi temel arzumuz”

şeklinde sürdürdü.

Konuşmaların ardından KOSGEB Kobi Uzmanı Saime Çelik tarafından Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Toplantı soru cevap bölümü ile sona erdi.

Toplantıya, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hakan Er, Malatya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkan Yardımcısı Orhan Özbek, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Malatya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Serdar Böke, KOSGEB Malatya İl Müdürü Murat Seki, birçok dernek ve STK başkanı ile firma sahipleri katıldı.

Kaynak: BÜLTEN