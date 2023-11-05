Hanımın Çiftliği’nde yine kaza! Otomobil hurdaya döndü

Malatya’da bu sabah saatlerinde facia gibi bir kazanın eşiğinden dönüldü. Hurdaya dönen otomobilde 4 kişi yaralandı.
Malatya’da adını kazalarla duymaya alışık olduğumuz Hanımın Çiftliği istikameti, yine bir trafik kazasına tanıklık etti.
Edinilen bilgiye göre, olay bu sabah saatlerinde yaşandı. Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Hanımın Çiftliği Caddesi üzerinde sebebi bilinmeyen bir trafik kazası yaşandı. Kontrolünü kaybeden bir otomobil yol üzerinde savruldu ve zorlukla durabildi. Araç içerisindekiler ise büyük korku yaşadı.
Söz konusu kazaya Malatya büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi. Kazada 4 kişi yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.