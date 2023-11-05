05 Kas 2023 - 12:15- Asayiş

Dilan Polat cezaevine götürüldü

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Tutuklanan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne getirildi.
Dilan Polat cezaevine götürüldü mask
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Tutuklanan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne getirildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlamalarıyla ifade veren Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, ardından Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne getirildi. Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun içerisinde bulunduğu araç, polisler eşliğinde cezaevine giriş yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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05 Kas 2023 - 12:15 - Asayiş

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