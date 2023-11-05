Dilan Polat cezaevine götürüldü

Tutuklanan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne getirildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlamalarıyla ifade veren Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, ardından Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne getirildi. Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun içerisinde bulunduğu araç, polisler eşliğinde cezaevine giriş yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.