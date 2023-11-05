Kayseri'den İncirlik'e gitmek için hareket ettiler

Filistinli vatandaşlara destek vermek için Türkiye'nin dört bir yanından Kayseri'ye gelen Filistin konvoyu, Kayseri'den katılanlarla beraber İncirliğe gitmek üzere yola çıktı.
Dün akşam Kayseri'ye gelen 'Filistin için Özgürlük' konvoyu katılımcıları geceyi Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi ve Ahmet İnci Camii'nde geçirdi. Sabah namazında diğer katılımcılarla beraber Kunut dualı namaz kılınıp dualar edildi. Sabah saat 8.30'da Fuar Alanında toplanan yüzlerce araç, Adana İncirlik Amerikan Hava Üssüne hareket etti.
Türkiye'nin tüm illerinden araçlarıyla İsrail ve Amerika'nın yaptığı katliamları protesto etmek üzere saat 14.00'de İncirlik'te olacak on binlerce insan, İncirlik Üssünün kapatılması için eylem yapacaklar.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.