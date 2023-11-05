05 Kas 2023 - 11:59- Asayiş

Halayı bırakıp yangını söndürdüler

ABONE OL Google News Sayfamız

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki bir düğüne katılan davetlinin alev alan otomobili, diğer davetliler tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde yaşandı.
Halayı bırakıp yangını söndürdüler mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki bir düğüne katılan davetlinin alev alan otomobili, diğer davetliler tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle Muhtarı Rıdvan Aydın, kardeşi Mahmut Aydın ile Leyla Özgün’ün düğününü gerçekleştirdi. Semt pazarındaki düğüne yüzlerce davetli katıldı. Güzel giden düğün bir davetlinin otomobilinin alev almasıyla az kalsın kabusa dönüşüyordu. Park halindeki otomobilin alev aldığını gören davetliler, söndürmek için ceketlerini kullandı. Ceketlerini çıkaran davetliler, alevlere vurarak söndürmeye çalıştı. Çevredekilerin getirdikleri suyla müdahale edilen alevler, diğer araçlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
Yangında otomobilde hasar oluşurken, ara verilen düğün ise bir süre sonra devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Şanlıurfa, Ceylanpınar ilçesi, düğün, Otomobil, Hasar, yangın, davetli, halay

05 Kas 2023 - 11:59 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL