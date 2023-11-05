05 Kas 2023 - 01:18- Asayiş

Bacadan çıkan yangın her yeri sardı

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3 katlı binanın çatısındaki kalorifer bacasından çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İtfaiye imdada yetişti. Sakarya’nın Karasu ilçesinde 3 katlı binanın çatısındaki kalorifer bacasından çıkan yangın korkuttu.
Bacadan çıkan yangın her yeri sardı mask
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3 katlı binanın çatısındaki kalorifer bacasından çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İtfaiye imdada yetişti.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde 3 katlı binanın çatısındaki kalorifer bacasından çıkan yangın korkuttu.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde 3 katlı binanın çatısındaki kalorifer bacasından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kurudere Mahallesi’nde 3 katlı binanın çatısındaki kalorifer bacasından çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına ilk müdahale mahalleli tarafından yapılırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerin gelen ekipler yangını söndürmek için seferber oldu.
Uzun uğraşlar neticesinde adeta geceyi aydınlatan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# kalorifer bacası, yangın, itfaiye, Sakarya, Karasu ilçesi, Bina

05 Kas 2023 - 01:18 - Asayiş

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