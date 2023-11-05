Bacadan çıkan yangın her yeri sardı

3 katlı binanın çatısındaki kalorifer bacasından çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İtfaiye imdada yetişti.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde 3 katlı binanın çatısındaki kalorifer bacasından çıkan yangın korkuttu.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde 3 katlı binanın çatısındaki kalorifer bacasından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kurudere Mahallesi’nde 3 katlı binanın çatısındaki kalorifer bacasından çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına ilk müdahale mahalleli tarafından yapılırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerin gelen ekipler yangını söndürmek için seferber oldu.
Uzun uğraşlar neticesinde adeta geceyi aydınlatan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.