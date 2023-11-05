05 Kas 2023 - 01:13- Asayiş

Berber dükkanında çıkan kavgada kan aktı

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Çorum'da bir berber dükkanında müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, Gülabibey Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde meydana geldi.

Berber dükkanında çıkan kavgada kan aktı mask
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Çorum'da bir berber dükkanında müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.(21) ile K.K.(18) cadde üzerinde bulunan bir berber dükkanında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine K.K. Yanında bulundurduğu bıçak ile M. B'yi karnından yaraladı. Yaralı M.B. ise dükkan içerisinden eline geçirdiği bıçak ile K.K.'yı bacağından bıçakladı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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05 Kas 2023 - 01:13 - Asayiş

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