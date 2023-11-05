Berber dükkanında çıkan kavgada kan aktı

Çorum'da bir berber dükkanında müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, Gülabibey Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.(21) ile K.K.(18) cadde üzerinde bulunan bir berber dükkanında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine K.K. Yanında bulundurduğu bıçak ile M. B'yi karnından yaraladı. Yaralı M.B. ise dükkan içerisinden eline geçirdiği bıçak ile K.K.'yı bacağından bıçakladı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.