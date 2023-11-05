Alacak verecek meselesi can aldı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde iki akraba arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, öğleden sonra Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi Aydın Doğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak verecek davası bulunan ve teyze çocukları olduğu öğrenilen Ş.K. (82) ile M.K. (71) cadde üzerinde karşı karşıya geldi. İki akraba arasında çıkan tartışma esnasında Ş.K. belinden çıkardığı silahla M.K.’ya iki el ateş etti.
Kanlar içerisinde yere yığılan M.K., 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Ş.K. olayın ardından Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.