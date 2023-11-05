O belediye başkanı ödüle layık görüldü

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba belde belediye başkanı Alihan Babat, ödüle layık görüldü.

Kent&Başkan Dergisi tarafından tüm Türkiye’yi kapsayan ve tüm belediyelerin aday olduğu “Kent&Başkan Ödülleri” için gerçekleştirilen oylama sona erdi. Türkiye'yi kapsayan online anket ile Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ) belediye başkanı Alihan Babat seçildi.

Başkan Babat, seçildiği günden beri beldenin yanı sıra birçok ilçe ve ilde vatandaşlar için projelere imza attı. Eğitim ve sağlık yanı sıra birçok alanda ilklere imza atan başkan, dün bir otelde yapılan ödül töreninde plaketi aldı. Babat,

"Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımıza ve valimize çok teşekkür ederim. Onların destekleriyle beldemde ve ilimde birçok hizmete imza attım. Çok şükür rabbime. Elimden geldikçe halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğim. Bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim''

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı