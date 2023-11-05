Cadde ortasında husumetlisini silahla yaraladı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yol ortasında husumetlisini, aracından ateş ederek yaralayan ve Kocaali ilçesinde polis ekiplerince yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 2 Kasım Perşembe günü Hastane Mahallesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracı ile seyir halinde olan S.E. yolda gördüğü husumetlisi S.T.’e seslenerek tabanca ile ateş etti. Topuğundan vurulan S.T. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli S.E, Kocaali’de saklandığı adreste yakalandı. Akyazı’ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.