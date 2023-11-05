05 Kas 2023 - 00:48- Asayiş

Çarptığı adam hayata tutunamadı, o ise bakın ne yaptı

ABONE OL Google News Sayfamız

Mersin’in Mut ilçesinde otomobilin çarptığı adam hayatını kaybederken sürücü kaza yerinden kaçtı. Kaza, Mut ilçesi Ortaköy Mut- Karaman karayolunda gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Gıybaş'a (58) M.U.'nun kullandığı 33 U 5785 plakalı otomobil çarptı.
Çarptığı adam hayata tutunamadı, o ise bakın ne yaptı mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Mersin’in Mut ilçesinde otomobilin çarptığı adam hayatını kaybederken sürücü kaza yerinden kaçtı.
Kaza, Mut ilçesi Ortaköy Mut- Karaman karayolunda gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Gıybaş'a (58) M.U.'nun kullandığı 33 U 5785 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan İsmail Gıybaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gıybaş'ın cenazesi Mut Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Çevrede inceleme yapan jandarma ekipleri takip sonucu olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü M.U.' yu bir evin önünde otomobiliyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Mersin, Mut ilçesi, Otomobil, gözaltı, cenaze, Mut Devlet Hastanesi, morg, kaza, vefat, trafik kazası, Mut- Karaman karayolu, İsmail Gıybaş

05 Kas 2023 - 00:48 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL