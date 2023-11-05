Çarptığı adam hayata tutunamadı, o ise bakın ne yaptı

Mersin’in Mut ilçesinde otomobilin çarptığı adam hayatını kaybederken sürücü kaza yerinden kaçtı.

Kaza, Mut ilçesi Ortaköy Mut- Karaman karayolunda gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Gıybaş'a (58) M.U.'nun kullandığı 33 U 5785 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan İsmail Gıybaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gıybaş'ın cenazesi Mut Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Çevrede inceleme yapan jandarma ekipleri takip sonucu olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü M.U.' yu bir evin önünde otomobiliyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı