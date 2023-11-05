Kastamonu’nun Cide ilçesinde köy mezarlığında yangın çıktı. Yangının evlere sıçramaması için itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Kastamonu’nun Cide ilçesinde köy mezarlığında yangın çıktı. Yangının evlere sıçramaması için itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir köyünde bulunan köy mezarlığında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine yangın yerine Cide Belediyesine ait 4 itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca söndürme çalışmalarına Cide Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri de destek veriyor. Mezarlığın, köy yerleşim merkezine yakın olması sebebiyle yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Jandarma ve köylülerinde destek verdiği söndürme çalışmalarında şiddetli rüzgar sebebiyle alevlerin evlere sıçramasına karşın vatandaşların endişeli bekleyişi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.