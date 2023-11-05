05 Kas 2023 - 00:34- Asayiş

Bakan Yerlikaya: "Suç örgütü yöneticileri yakalandı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Interpol kırmızı bülteniyle aranan ve Comanchero Suç Örgütü’nün yöneticilerinden olan Maximillian Rıvkın (Cem Cansu) ve Necmi Saki İstanbul’da yakalandı” dedi.