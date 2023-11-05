Şanlıurfa'da kanlı kavga

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı.
Olay, ilçenin Esmerçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre henüz belirlenmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede taş, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, İ.K, M.E, M.G.K, P.İ, A.Ç. ile K.İ. vücutlarının değişik yerlerinden taş, sopa ve bıçaklardan aldıkları darbelerle yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Siverek Devlet Hastanesine ambulanslarla sevk edilen yaralılar, tedavi altına alınırken, hayati tehlikesi bulunan yaralılardan M.E. Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Polis, mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.