05 Kas 2023 - 00:28- Asayiş

Asansörde kalan 3 öğrenci bulundukları yerden çıkarıldı

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Muş'ta Sultan Alparslan Kız Yurdu'nda elektrik kesintisi nedeniyle asansörde kalan 3 kız öğrenci, bulundukları yerden çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, saat 20.55’te GSB Sultan Alparslan Kız Yurdu'nda elektrik kesintisinden dolayı 3 kız öğrenci asansörde kaldı.
Asansörde kalan 3 öğrenci bulundukları yerden çıkarıldı mask
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Muş'ta Sultan Alparslan Kız Yurdu'nda elektrik kesintisi nedeniyle asansörde kalan 3 kız öğrenci, bulundukları yerden çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, saat 20.55’te GSB Sultan Alparslan Kız Yurdu'nda elektrik kesintisinden dolayı 3 kız öğrenci asansörde kaldı. Yurt personeli, kısa sürede kızları asansörden çıkarmayı başardı. Asansörlerin yeşil etiketli olduğu ve zamanında bakımlarının yapıldığı belirtildi. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öğrenciler, yurdun bahçesinde protesto etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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05 Kas 2023 - 00:28 - Asayiş

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