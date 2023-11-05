CHP’de genel başkanlık seçimi ikinci tura kaldı

CHP'nin 38 Olağan Kongresi'nde Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 delegenin oyunu aldı. Salt çoğunluk olmaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan Kurultayı’nda iki adaylı genel başkan seçimi ikinci tura kaldı.

Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’in yarıştığı genel başkanlık yarışı ikinci tura kaldı. Delegelerden 682’sinin oyunu Özel, 664’ünü Kılıçdaroğlu aldı. Delege oylarında 684 olan salt çoğunluğun alınmaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı