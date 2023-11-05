05 Kas 2023 - 00:22- Asayiş

İfadesi alınırken fenalaştı

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Dilan Polat’ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli Sulh Ceza Hakimliğinde sevk edildi. Dilan Polat ifade verdiği esnada baygınlık geçirdi. Dilan Polat’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Engin Polat’ın ifade işlemleri devam ediyor.
İfadesi alınırken fenalaştı mask
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı. Dilan Polat ve Engin Polat’ında aralarında bulunduğu 24 şüpheliden 18’i Anadolu Adalet Saray’ına getirildi. Dilan Polat, Engin Polat, Sinem Sıla Doğu ve Sezgin Polat’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle, 2 şüpheli ise adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Dilan Polat ifade sırasında baygınlık geçirdi

Sulh Ceza Hakimliğinde ifade verdiği sırada fenalaşan Dilan Polat baygınlık geçirdi. Dilan Polat hava almak için koridora çıkartıldı. Polat’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, 7 şüphelinin ifadesi tamamlanırken Engin Polat’ın ifade işlemine devam ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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05 Kas 2023 - 00:22 - Asayiş

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