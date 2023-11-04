Otogar otobüs farları ile aydınlatılmaya çalışılıyor

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Fatih ve Kocasinan mahallerinin bir kısmına yağan yağışın elektrik trafosunun içine girmesinden dolayı elektrik verilemiyor.

OTOGAR OTOBÜS FARLARLA AYDINLATILDI

Vatandaşlar ellerinde bulunan cep telefonları ile yollarına gitmeye çalıştıkları görüldü. Elektrikler kesilince otogar bekleyen araçların farlarıyla aydınlatılmaya çalışılırken, yolculara elektronik ortamda yaptıkları bilet kesim işlemini elle yapmak zorunda kaldı.

Otogar işletmecilerinden Sinan Altunhan, “Otogarda bugün 2.5 saattir elektrikler kesilmiş durumda, arıyoruz ama ulaşamıyoruz. Yağmur yağdığı zaman burada her zaman yaşanan bir durum bu mağdur oluyoruz. Sadece bizler değil buraya gelip yolculuk yapmak isteyen yolcularda mağdur oluyor. Bu sıkıntıya bir çözüm bulunması lazım” dedi.

Gelecek yolcusu için beklemeye gelen ve bir saatten beri beklediğini belirten Serhat Baykal, “Şehirlerarası terminale gelirken de sorun yaşadık. Buraya geldim karanlıkta bekliyorum, yetkili birilerinin buraya ya jeneratör alması ve bu karanlık sorunun ortadan kaldırılması gerekir” ifadelerini kullandı.

Ceyhun Kılıç ise, “Elektrik idaresini arıyoruz cevap veren yok buraya gelen herkes korkudan buraya gelmek istemiyor. Saat kaç olmuş, otogarda kimse yok böyle olmamalı” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı