Yaşı küçük başarısı büyük

Sert, hayalini kurduğu yazarlığa ilk adımı atmak için kitap yazmaya karar verdi. Sert'in, kaldığı çadırda el fenerinin ışığında depremden sonra yaşadığı süreci ve daha sonra yaşananların okuyucularına umut olması için yazdığı hikayeler, "Karanlık Kuşu" adlı kitapta toplandı.
Malatya'da ailesiyle konteyner kentte geçen Sert, Elazığ Belediyesince düzenlenen "4. Ulusal Kitap Fuarı"nda, kitabını okuyucularla buluşturdu.
İbrahim Halil Sert, depremden sonra sıkıntılı günler yaşadıklarını belirterek, çadırda sıkıldığını için yazmaya başladığını söyledi.
Kitabını zorluklar içinde yazdığını anlatan Sert, şöyle konuştu:
"Kitabımı yazarken depremden sonra herkesin umut ve özgüvenine ihtiyacı olduğunu düşündüm. Çocuk okuyuculara hitap etmek istedim. O yüzden fabl türü hikayeler yazdım. Böylelikle okuyucunun dikkatini daha iyi çekebileceğimi düşündüm. Kitapta umut, özgüven ve asla vazgeçmeme gibi duyguları ekledim. Şimdi çok mutluyum."
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.