Markus Gisdol: "11 yıl sonra gelen galibiyet bizi mutlu etti"

Bu sezon ilk kez galip gelen Samsunspor’da Teknik Direktör Markus Gisdol, Süper Lig’de 11 yıl sonra kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Hatayspor’u 2-1'lik skorla yendi. Bu sezon galibiyetle tanışan Samsunspor’da Teknik Direktör, Markus Gisdol, karşılaşmanın ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.
Çok kritik bir galibiyet aldıklarının altını çizen Gisdol, "Bugün Samsunspor taraftarına ve halkına verebileceğimiz en büyük armağanı verdik. 11 yıl sonra gelen galibiyet bizi mutlu etti. Maça çok fazla hazırlandık. Kazanmayı hak ettik. Maçı son saniyelerde kazandık. Son dakikalarda kazanıyorsanız, bu da maçı daha değerli hale getiriyor" diye konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.