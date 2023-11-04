04 Kas 2023 - 22:02- Spor

Markus Gisdol: "11 yıl sonra gelen galibiyet bizi mutlu etti"

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Bu sezon ilk kez galip gelen Samsunspor’da Teknik Direktör Markus Gisdol, Süper Lig’de 11 yıl sonra kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Markus Gisdol: "11 yıl sonra gelen galibiyet bizi mutlu etti" mask
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Bu sezon ilk kez galip gelen Samsunspor’da Teknik Direktör Markus Gisdol, Süper Lig’de 11 yıl sonra kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Hatayspor’u 2-1'lik skorla yendi. Bu sezon galibiyetle tanışan Samsunspor’da Teknik Direktör, Markus Gisdol, karşılaşmanın ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Çok kritik bir galibiyet aldıklarının altını çizen Gisdol, "Bugün Samsunspor taraftarına ve halkına verebileceğimiz en büyük armağanı verdik. 11 yıl sonra gelen galibiyet bizi mutlu etti. Maça çok fazla hazırlandık. Kazanmayı hak ettik. Maçı son saniyelerde kazandık. Son dakikalarda kazanıyorsanız, bu da maçı daha değerli hale getiriyor" diye konuştu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Samsunspor, Markus Gisdol, Teknik Direktör, Trendyol Süper Lig, Hatayspor

04 Kas 2023 - 22:02 - Spor

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