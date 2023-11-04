Volkan Demirel’den açıklama geldi

Son dakika golüyle Samsunspor’a 2-1 mağlup olan Hatayspor’da maç sonu basın toplantısında konuşan Volkan Demirel, mücadeleyi değerlendirdi. Demirel, son dakika golüyle kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.
“KARŞIMIZDA BİZDEN DAHA ÇOK İNANAN VE İSTEYEN BİR TAKIM VARDI”
Yenildikleri için üzgün olduklarını dile getiren Volkan Demirel, “Samsunspor’u tebrik ediyorum. Daha çok isteyen, inanan bir takım gördük karşımızda. İlk 30 dakika oyuna giremedik. Sonrasında çalıştığımız bir organizasyondan gol bulduk ve ilk yarıyı önde kapattık. İkinci yarı yine istediğimiz oyun oynayamadık. Oyun doldur boşalta dönmüştü. Penaltıdan beraberliği yakaladılar. Daha sonra da Samsunspor’un oyuncu değişiklikleri oyuna olumlu etki etti. Son dakikada da korner dönüşü yediğimiz golle mağlup olduk. Samsunspor’u tebrik ediyorum” dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.