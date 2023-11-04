El freninin çekmeyi unutunca olanlar oldu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde el frenini çekilmeyen otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Takla atarak düşen otomobildeki 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kuyucak ilçesi Kayran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 UH 110 plakalı otomobilin sürücüsü S.Y.E., yol kenarında mola verdi. Yol kenarına park edilen ve el freni çekilmeyen otomobil geri geri kayarak, uçurumdan yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Araç sürücüsü S.Y.E.'nin ağır yaralı olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.