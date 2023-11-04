Otomobil inşaat alanına düştü

Bitlis’in Tatvan ilçesinde trafiğe kapalı yola giren otomobilin inşaat alanına düştüğü kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde devam eden yol yapımı inşaat alanında meydana geldi. Trafiğe kapalı yola giren 27 AK 486 plakalı araç, yolda yapımı devam eden inşaat alanına düştü. Meydana gelen kazada 1’ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılarak tedavilerinin yapılması için Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.