04 Kas 2023 - 21:45- Bölge

Otomobil inşaat alanına düştü

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Bitlis’in Tatvan ilçesinde trafiğe kapalı yola giren otomobilin inşaat alanına düştüğü kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Otomobil inşaat alanına düştü mask
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Bitlis’in Tatvan ilçesinde trafiğe kapalı yola giren otomobilin inşaat alanına düştüğü kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde devam eden yol yapımı inşaat alanında meydana geldi. Trafiğe kapalı yola giren 27 AK 486 plakalı araç, yolda yapımı devam eden inşaat alanına düştü. Meydana gelen kazada 1’ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılarak tedavilerinin yapılması için Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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04 Kas 2023 - 21:45 Bitlis- Bölge

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