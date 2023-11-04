04 Kas 2023 - 21:43- Spor

Fenerbahçe taraftarından koreografi

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Fenerbahçe taraftarı, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor maçına özel koreografi hazırladı.

Fenerbahçe taraftarından koreografi mask
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadeleye yoğun ilgi gösteren sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Takımların seremoniye çıktıkları anda ise hazırlanan koreografiler açıldı. Spor Toto Tribünü'nde sarı zemin üzerine mavi tonlarda Türkiye haritası açılırken, alt kısımda "Cumhuriyet'in Feneri aydınlatıyor bizleri" sözü yer aldı. Daha sonra General Harington Kupası ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kulüp ziyaretinde imzalamış olduğu defter ve sözlerinin yer aldığı siluet ile "İlk Dünya Savaşında 16 Fenerbahçeli futbolcu ve yönetici Kırklareli'deki 6. Tümen 16. Alay Ağır makineli Tüfek bölüğünde idiler" bilgisinin yazılı olduğu pankart açıldı.

Maraton Üst tribününde dev Türk bayrağı açılırken, alt bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinin yer aldığı fotoğraf tribünleri kapladı. Kuzey Üst tribününde ise yine taraftarlar tarafından dev Türk bayrağı açıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# fenerbahçe, Trabzonspor, Trendyol Süper Lig

04 Kas 2023 - 21:43 - Spor

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