04 Kas 2023 - 21:23- Gündem

Malatya’da İsrail mallarına boykot “Filistin'e destek için bir aradayız”

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İsrail'in politikalarını protesto etmek amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik A.Ş. marketlerinde ve Belsos A.Ş. tesislerinde İsrail ürünleri toplanarak, satışları durduruldu.
Malatya’da İsrail mallarına boykot “Filistin'e destek için bir aradayız” mask
Malatya’da İsrail mallarına boykot “Filistin'e destek için bir aradayız”
Malatya’da İsrail mallarına boykot “Filistin'e destek için bir aradayız”
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatlarıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik A.Ş. marketlerinde ve Belsos A.Ş. tesislerinde İsrail ürünleri toplanarak ve satışları durdurularak İsrail malları boykot edildi.

İsrail’in Filistin halkına yapmış olduğu katliamlara sessiz kalmayan Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki işletmeler de İsrail mallarını boykot ederek, İsrail ürünlerini toplayıp satışları durdurdu. Filistin'e umut olabilmek adına tüm Malatyalıların bu harekete destek verilmesini isteyen işletmeler, “Şimdi sıra sizde! Filistin halkının haklarına destek olmak için, İsrail ürünleri yerine alternatif ürünleri tercih edelim. Filistin'e destek için bir aradayız” sloganıyla yola çıktı.

 
 

Kaynak: Haber Merkezi
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04 Kas 2023 - 21:23 Malatya- Gündem

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