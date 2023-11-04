Malatya’da İsrail mallarına boykot “Filistin'e destek için bir aradayız”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatlarıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik A.Ş. marketlerinde ve Belsos A.Ş. tesislerinde İsrail ürünleri toplanarak ve satışları durdurularak İsrail malları boykot edildi.
İsrail’in Filistin halkına yapmış olduğu katliamlara sessiz kalmayan Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki işletmeler de İsrail mallarını boykot ederek, İsrail ürünlerini toplayıp satışları durdurdu. Filistin'e umut olabilmek adına tüm Malatyalıların bu harekete destek verilmesini isteyen işletmeler, “Şimdi sıra sizde! Filistin halkının haklarına destek olmak için, İsrail ürünleri yerine alternatif ürünleri tercih edelim. Filistin'e destek için bir aradayız” sloganıyla yola çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.