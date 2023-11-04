450 milyon dolar destek verilecek “Para hazır sizi bekliyor hemen başvurun”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)’nda gerçekleştirilen toplantıda, ‘Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programının’ detayları anlatıldı.

Deprem sonrası esnaf, tüccar ve sanayicinin ihtiyacı olan finansman konusunda Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda KOSGEB toplantısı düzenlendi. Malatya TSO konferans salonunda gerçekleşen toplantıya KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, KOSGEB İl Müdürü Murat Seki, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ve işletmeciler katıldı.

“27 BİN 500 İŞ YERİ AĞIR HASAR ALDI”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da 6 Şubat'ta kentin şiddetli depremler yaşadığını hatırlatarak, kentte 27 bin 500 iş yerinin ağır hasar aldığını belirtti. Kentte ticari aksların tamamının yıkıldığını kaydeden Sadıkoğlu, "Depremden en çok küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz zarar gördü. Odamıza kayıtlı 10 bin 600 üyemizin yüzde 80'i depremden olumsuz etkilendi. Esnaf odasının da üyeleri etkilendi" dedi.

“ÖNCELİKLE 100 BİN KOBİ'Yİ HEDEFLEDİK”

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, hedeflerinin Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçeleri başta olmak üzere depremlerden etkilenen yerlerdeki 100 bin esnafa destek sağlamak olduğunu söyledi. Programa şimdiye kadar Malatya’dan bin 533 başvuru aldıklarını belirten İbrahimcioğlu, şunları kaydetti:

"Bu KOBİ'lerimiz açısından da bir can suyu niteliği taşıyarak bölgenin hızlı bir şekilde kalkınmasında KOBİ'lerimize KOSGEB eliyle bir umut verebileceğimiz destek programı. Bu destek programına başvuru şartlarını çok kolaylaştırdık. Tabiri yerindeyse sadece AFAD tespit raporunu yüklemek suretiyle az hasar, orta hasar ve çok hasarlı olmak üzere belirli ayrımlara göre limitleri belirlenmiş bir program. 24 ayı geri ödemesiz olmak üzere son 12 ayı 3 taksitle ödemek suretiyle 36 aylık bir programdan bahsediyoruz. Ödemeyi taksitli almak gibi bir durumları da yok. Başvuru yapıldı, ödeme talebi geçtikten sonra kendilerine tanımlanmış olan limit direkt olarak verdikleri IBAN'a yatmış oluyor. Bunun tabii ki devamı da gelecektir. Ama öncelikle 100 bin KOBİ'yi hedeflediğimizi ifade etmiş olayım. Bir süre koymadık. Süre daha çok paranın kendisi. 450 milyon doları komple buradaki 11 ilimize, özellikle 4 il ve 2 ilçe olmak üzere toplamda 11 ilimize dağıtacağız. Para hazır sizi bekliyor hemen başvurun."

DESTEK PROGRAMINDAN HANGİ İLLER YARARLANACAK?

Depremden etkilenen bölgelerde KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla toplam 450 milyon Amerikan doları destek verilecek. Uygulama alanı olarak ilk grupta Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile İslahiye, Nurdağı ilçeleri yer aldı. İkinci grupta ise, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa illeri yer aldı.

DESTEK PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Deprem öncesi deprem bölgesinde faaliyet gösteren ve deprem sonrası faaliyetine devam eden hasarlı veya ekonomik kayba uğramış mikro, küçük ve orta işletmeler başvurabilecekler. Ekonomik kayba uğrayanlarda aranan şartlar ise, 2023 yılı Şubat ayı net satış hasılatı 2023 yılı Ocak ayı net satış hasılatından en az yüzde 30 düşük olan hasarsız işletmeler yararlanacak.

YARARLANMA KOŞULLARI NERLERDİR?

İşletmenin, KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olması, 2022 yılı işletme beyanının onaylı olması, 01.01.2023 tarihinden önce kurulmuş olması, hasar belgesini sunması, deprem öncesinde faaliyet gösterdiği ilde destek süresi boyunca faaliyetini sürdürmesi, 2022 yılı net satış hasılatının en az 75 bin TL olması, destek süresince kapanmama taahhüdünde bulunması, başvuruda beyan edilen istihdamın destek süresince sağlanması taahhüdünde bulunması, ana faaliyet kodunun uygun bulunmayan sektörlerde yer almamak ve yasaklı faaliyetlerde bulunmaması, ana faaliyet kodunun çevresel ve sosyal risk değerlendirmesine göre önemli/yüksek risk kategorisine giren sektörlerde yer almaması gerekiyor.

DESTEK TUTARI NE KADAR OLACAK?

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile İslahiye, Nurdağı ilçelerinde hasarsız olan mikro ölçekli işletmeler 200 bin TL, küçük ölçekli işletmeler 300 bin TL, orta ölçekli işletmeler 400 bin TL’ye kadar destek alabilecek. Az hasarlı mikro ölçekli işletmeler 300 bin TL, küçük ölçekli işletmeler 400 bin TL, orta ölçekli işletmeler 550 bin TL’ye kadar destek alabilecek. Orta hasarlı mikro ölçekli işletmeler 350 bin TL, küçük ölçekli işletmeler 450 bin TL, orta ölçekli işletmeler 650 bin TL’ye kadar destek alabilecek. Ağır hasarlı işletmelerde ise, mikro ölçekli işletmeler 400 bin TL, küçük ölçekli işletmeler 600 bin TL, orta ölçekli işletmeler 750 bin TL’ye kadar destek alabilecek.