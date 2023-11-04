Akaryakıt istasyonu yakınındaki yangın korkuttu

Yangın, Nurdağı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki boş arazide çıktı. İddiaya göre, bir akaryakıt istasyonu yakınındaki arazide bilinmeyen bir nedenle çıkan örtü yangını kısa sürede yayıldı. Yangının yayılması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, korku ve paniğe neden olan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.