04 Kas 2023 - 16:56- Bölge

Koyun yüklü tır devrildi: 80 koyun telef oldu

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Şanlıurfa’da küçükbaş hayvanları taşıyan tırın devrilmesi sonucu 80 koyun telef oldu.
Koyun yüklü tır devrildi: 80 koyun telef oldu mask
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Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, I.Y. yönetimindeki 27 ARH 822 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı, 80 koyun telef oldu. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, tarlaya kaçan çok sayıda koyun ise çevredeki sürücü ve vatandaşlar tarafından yakalanarak başka bir tıra konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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04 Kas 2023 - 16:56 Şanliurfa- Bölge

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