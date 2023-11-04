Koyun yüklü tır devrildi: 80 koyun telef oldu

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, I.Y. yönetimindeki 27 ARH 822 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı, 80 koyun telef oldu. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, tarlaya kaçan çok sayıda koyun ise çevredeki sürücü ve vatandaşlar tarafından yakalanarak başka bir tıra konuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.