04 Kas 2023 - 16:50- Bölge

Bir hatalı yıkım daha!

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 Elazığ’da depremlerden hasar alan binanın yıkımı sırasında sağlam bir bina hasar gördü. Evi hasar gören kadın, içerdeki tozları fırça yardımıyla dışarı atmaya çalıştı.
Bir hatalı yıkım daha! mask
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 Elazığ’da depremlerden hasar alan binanın yıkımı sırasında sağlam bir bina hasar gördü. Evi hasar gören kadın, içerdeki tozları fırça yardımıyla dışarı atmaya çalıştı.

Elazığ merkez Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi üzerinde, Maraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binanın yıkım çalışması gerçekleştirildi. Ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında yanında bulunan sağlam bina hasar aldı. Bir evin duvarı yıkılırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Evi zarar gören kadının içeri dolan taşları fırça yardımı ile attığı görüldü.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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04 Kas 2023 - 16:50 Elaziğ- Bölge

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