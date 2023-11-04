Komşuda 6.7'lik deprem tatbikatı

Elazığ’da özel bir hastanede Hastane Afet ve Acil Durum (HAP) çerçevesinde personellerinin deprem anında nasıl davranacaklarına yönelik bilincinin oluşturulması için düzenlenen deprem ve yangın tatbikat gerçeği aratmadı. Senaryo gereği Elazığ Kovancılar ilçesinde saat 10.00’da 6.7 büyüklüğündeki deprem neticesinde hastanenin bazı bölümleri hafif hasar alırken, yangın da çıktı. Hastane ve Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını söndürürken, olay yerine UMKE ekipleri gelerek, depremden etkilenen 2 yaralıyı hastaneden çıkardı. Yaralılar, en yakın hastanelere sevk edilerek gözlem altına alındı. Başarılı bir şekilde düzenlenen tatbikat, adeta gerçeği aratmadı.

Gerçeği aratmayan bir tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade eden hastane müdürü Evren Öztürk, ''HAP planı çerçevesinde yılda bir gerçekleştirdiğimiz tatbikatımızı yaptık. Tatbikat gerçeği aratmadı. Bu çerçevede ilimizin değerli kurumlarına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. UMKE, AFAD, 112 ve İtfaiye Müdürlüğü bize desteklerini esirgemediler. Aynı zamanda hastanede bulunan ekip arkadaşlarımız da bu süreçte güzel çalışmalar yaptı. Bilindiği üzere ülkemiz yakında tarihte zor bir süreçten geçti. İlimiz deprem bölgesi, biz hastane olarak bu süreçte sınavımızı iyi ve başarılı bir şekilde verdik. Bunun nezdinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allahtan rahmet diliyorum” dedi.

İş Güvenliği Uzmanı Serhat Yasin Yıldırım ise ''Senaryo gereği 4 tane yaralı vardı. Bunların iki tanesini UMKE tarafından, 1 tanesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayaktan hastayı da hastane personeli tarafından kurtarıldı” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı