Biri korna ile yıkıldı, diğeri tek dokunuşta yerle bir oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7 üzeri iki depremde Elazığ’da yaklaşık 10 bin bina hasar aldı. Ağır hasarlı binaların yıkımı kent genelinde devam ederken, bazı binalar korna sesi ile bazı binalar da tek dokunuşta yerle bir oluyor.
Merkez Rüstempaşa Mahallesi’nde devam eden yıkımlardan birinde 5 katlı bina, yoğun korna sesi ile yıkıldı. Yine aynı mahallede iş makinesi yardımı ile yapılan yıkımda ise 4 katlı bina, kepçenin tek müdahalesi ile yerle bir oldu.
Kent genelinde yıkım çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.