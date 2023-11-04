AK Partili gençlerden İsrail'e tepki

Malatya’da AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri ve vatandaşlar, Sanat Sokağı’nda bir araya gelerek ellerinde bayraklarla İsrail karşıtı sloganlar atarak, Malatya Park AVM’ye kadar yürüyerek İsrail'in yaptığı zulmü kınadılar.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'de yaptıklarının insanlık suçu olduğunu söyledi. Gazze'de saldırılarda ölen sivillere dikkati çeken Özhüsrev, şunları kaydetti:

“Küresel vicdanı derinden yaralayan çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı, yeni bir çatışma ortamı oluşturmuştur. Yoğun bombardımana tabi tutuldu. Orantısız gücün savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin’de İsrail tarihe adını bir kez daha kara lekeyle yazdı.

“NETENYAHU HÜKÜMETİ SOYKIRIM İŞLİYOR”

Gazze’daki yaşlı, çocuk, kadın her bir sivilin su ve gıda dâhil temel ihtiyaçlarını edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail’in bu gaddarlıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları sus pus olmuş. Hatta kimileri İsrail’e destek için sıraya gelmiştir. Saldırıların ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine itidal çağrısında bulundular. Sükûnete ve bu zalimliği sona erdirmeye çağırdılar. Ne yazık ki İsrail tüm bu çağrılara daha fazla masum kanı dökerek yanıt vermiştir. Açık bir hapishaneye çevrilen Gazze’de bugün dâhil hastaneler bombalamaya devam etmekte ve Netenyahu hükümeti soykırım işlemeye devam etmektedir. İsrail’in gerek bugün gerek yarın insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır.

“BU ZULME KATKI SUNAN KİM VARSA HESABINI TUTULMAKTA”

AK Parti Gençlik Kolları olarak işgalci İsraillin masum kanına doymayan alçak saldırıları son buluncaya kadar #SayStop diyeceğiz. Bu vatanın gençleri hem kültürü hem de uluslararası bağlılığının bir sonucu olarak Gazze’de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısındadır. Bugün Anadolu’nun her bir köşesinde milyonlarca genç Gazze’de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hissetmektedir. Bu zulme katkı sunan kim varsa hesabını tutulmaktadır.”