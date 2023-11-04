‘Zorla mı vekil oldu’ dedirtiyor! Sonunda bir Malatya kelimesi ağzından çıktı

Geçtiğimiz genel seçimlerde Malatya 1 CHP, 1 MHP, 4 AK Parti olmak üzere tam 6 milletvekili çıkardı. Uzun zamandır adını duymadığımız, neredeyse hiçbir etkinlikte yer almayan, 6 Şubat’ın ağır etki bıraktığı Malatya’da bırakın sorunlara çözüm üretmeyi, tek bir esnafı bile ziyaret etmeyen AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, uzunca bir aranın ardından ilk kez görüldü.

AK Parti Malatya Malatya Milletvekili İhsan Koca'yı gören var mı? başlığıyla gündeme taşıdığımız Malatya’da varlığı da yokluğu da bir olan İhsan Koca sonunda ortaya çıktı. Malatya’nın yeniden kalkınacağını umut eden Koca, Malatya’nın yeniden eski günlerine kavuşturacaklarına inandığını söyledi.

“MALATYA’MIZI ESKİ GÜNLERİNE KAVUŞTURACAĞIMIZA İNANIYORUM”

Uzun zamandır piyasada olmayan ve neredeyse adını unuttuğumuz AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, uzun bir zamandan sonra Battalgazi Belediyesi’nin 400 sosyal konutun temel atma törenine katıldı. Malatya’nın yeniden eski günlerine kavuşacağına vurgu yapan Koca, “Atacağımız temellerimizin, Malatya’mızın yeniden kalkınmasında bir bismillah olmasını diliyorum. Tarihinin belki de en zor dönemini yaşayan Malatya’mız da bu tür girişimler, projeler, kalkınmamıza, toparlanmamıza, yeniden Malatya olmamıza vesile olacak diye umut ediyorum. Malatya’mızı yeniden eski günlerine kavuşturacağımıza inanıyorum” ifadelerini kaydetti.