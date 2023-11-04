Malatya'da esnafı tutabilmek için...

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, beraberinde oda başkanları ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Gökhan Gök’ü ziyaret etti. Gök, “6 Şubat depremlerinden sonra Malatya’nın ciddi anlamda sıkıntılarını dile getirilmesi noktasında sahada elinizi değil, gövdenizi taşın altına koyduğunuzun farkındayız. Malatya’da esnafımızı tutabilmemiz için devletimizin bazı kazanımlarında feragat etmesi lazım. Esnafa Bağ-kur ve sigorta konusunda, vergiler konusunda destek verilmeli.” dedi.

MHP Malatya il ve ilçe yönetimlerini tebrik ederek, yeni dönemde memlekete hayırlı hizmetlere vesile olmalarını dileyerek ziyarette gündeme ilişkin konuşan MESOB Başkanı Şevket Keskin, Malatya’nın ve esnafın genel beklenti ve taleplerini her zaman ilgili makam ve yöneticilere ilettiklerini belirterek, bu kapsam depremden sonra Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve diğer tüm bakanlara da sorun ve taleplerin aktarıldığını kaydetti.

“SİZ TİCARETİ AYAĞA KALDIRILMADAN BU MEMLEKETE KİMSEYİ MUTLU EDEMEZSİNİZ”

Keskin,

“Sayın Cumhurbaşkanımıza, ‘Siz ticareti ayağa kaldırılmadan bu memlekete kimseyi mutlu edemezsiniz.’ dedim. Konut yapabilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz, ilkin ticaretin ayağa kalkması lazım. İnsanların karnının doyurulması lazım ki, insanlar bu memlekette kalsın. Bu konuları Malatya’ya gelen sayın bakanlarımıza da anlattım, zaman zaman tartıştık, mücadelemizi verdik. Hatırlarsanız, Malatya’yı az hasarlı il ilan etmişlerdi, biz o zaman kıyameti kopardık, o dönem bir, iki milletvekilimizin bilmeden kalplerini de kırdık. Ama gerçekleri söylemek içinde çok özen gösterdim”

ifadelerini kaydetti.

Malatya’daki tüm siyasetçilerin bir masa etrafında toplanarak Malatyalılara bir hedef göstermesi gerektiğini ifade eden Keskin,

“Milletvekillerimiz bir araya gelerek, milletin vekilleri olarak Malatya’ya bir hedef göstersinler. Bakınız, Malatya yıkık değil, çökmüş bir memleket, diz üstü çökmüş bir memleket. Eğer bu memleketi ayağa kaldıramazsak, yarın en büyük korkum ne olur biliyor musunuz? Malatya başkalarının elinde kalacak. Buradaki insanlarımız karnını ve ailesini doyuramadığı zaman çekip dışarı gidecek.”

sözleri ile uyarıda bulundu.

Başkan Keskin,

“Biz her ne kadar çağrıda bulunduysak da milletvekillerimiz bir araya gelmediler. Milletvekillerini bir araya getiriniz. İl başkanları ile toplantı yapın. Malatya’nın tüccar, sanayicisini çağırın. “Gelin bu memleketi nasıl ayağa kaldıracağız’ şeklinde çağrınızı yapın, toplanırlar, toplanmazlar. Ama MHP olarak siz görevinizi yapmış olursunuz. Siyasetçiler bu memlekete hedef göstersin.”

dedi.

Keskin,

“Şunu da söylüyorum, herkes bunu iyi bilsin; benim hiçbir yerde beklentim yoktur, hiçbir siyasi beklentim de yoktur. Ben aday değilim. En başta söylemiştim, siyasiler sancılanmayın, ben aday değilim. Allah işinizi rast getirsin, ama memlekete hizmet edin, memlekete bir şeyler yapın, bu memleket bitmiş, yazıktır. Kış günü konteynerlerin içerisi su dolacak. İnsanlar bir ara sıcakta boğuldu, yarın soğukta boğulacak. Bu memleketin toparlanması için en azından bir hedef konulmalı. Malatya halkına, 2 yılda , 3 yılda 5 yılda yapılacak plan ve projeler anlatılmalı. Kimse 1 yılda bitirilmesini istemez, zaten 1 yılda yapılamayacağını herkes biliyor. Bir hedef konulmalı, insanlara bir güven verilmeli ki, insanlar önünü görsün”

şeklinde konuştu.

Ziyaret için teşekkür eden MHP İl Başkanı Gökhan Gök,

“6 Şubat depremlerinden sonra Malatya’nın ciddi anlamda sıkıntılarını dile getirilmesi noktasında sahada elinizi değil, gövdenizi taşın altına koyduğunuzun farkındayız. Bu anlamda şahsım ve teşkilatım adına sizlere şükranlarımı sunuyorum. Malatya’da esnafımızı tutabilmemiz için devletimizin bazı kazanımlarında feragat etmesi lazım. Esnafa Bağ-kur ve sigorta konusunda, vergiler konusunda destek verilmeli. Ötelemeden ziyade esnafın borcu veya devlet alacakları silinmeli. Esnafın Malatya’da kalması için cezbedici sunumlarda bulunulması lazım.”

ifadelerini kaydetti.

MALATYA’DA ÇOK SIKINTILI BİR SÜREÇ YAŞIYORUZ.

MHP İl Başkanı Gökhan Gök ziyarette şunları söyledi:

“Malatya’da çok sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Öncelikle insanlarımızın barınma, gıda ve yaşamsal anlamdaki ihtiyaçlarının temini noktasında sizlerde, bizlerde sahadaydık. Bu anlamda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan Başkanıma da teşekkür etmek istiyorum. Depremini ilk gününden beri sahada bulunuyor. Selahattin Başkanımızın esnaflara konteyner veya prefabrik çarşı yapılması noktasında esnafların ayağa kaldırılması noktasında yakinen çalışmalara şahit oluyoruz. Başkanım sizlerin de zaman zaman söylem ve demeçlerinize sonuna kadar katılıyoruz. Devletimiz güçlüdür. İnşallah yakında toparlanma sürecine gireceğiz. Büyükşehir Belediyemiz, çarşı inşaatında fore kazık çalışmalarını başlattı. Akpınar ile Bakırcılar Çarşısı arasındaki çarşı inşaatı ise ilerleme noktasında devam ediyor. Bir yandan depremin sıkıntılarını yaşarken, diğer yandan da şehirin toparlanması adına ciddi girdilerde bulunuyor. Bizim bu şehirde başka gidecek yerimiz yoktur. Biz bu şehirde gözümüzü açtık, ekmeğimizi bu şehirde kazandık, ticaretimizi de, siyasetimizi de bu şehirde yaptık. Sonuna kadar da bu şehirde kalacağız. Şevket Keskin başkanımın dediği gibi, mutlaka nitelikli göçün önüne geçmeliyiz. Niteliksiz göçü engellememiz lazım. Siyasi partilerin, milletvekillerinin Malatya için birlikte çalışma çağrınıza tamamen katılıyorum, şehrimiz için ortak akılla hareket etmeliyiz. Tekrar ziyaretiniz için teşekkür ediyorum.”

Kaynak: BÜLTEN