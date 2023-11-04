400 sosyal konuttan kimler faydalanacak?

Depremlerin ağır hasara neden olduğu Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bugün temel atma töreni gerçekleşti. Özellikle kiracılar ve ev alma imkânı olmayan vatandaşlar için sosyal konutlar yapılmaya devam ediyor. Depremlerle birlikte mağduriyetlerin giderilmesi adına Battalgazi Belediyesi tarafından bugün 200 sosyal konutun temeli atıldı.

“O GÜN BİZE KARŞI ÇIKANLAR BUGÜN BİZE DUA EDİYORLAR”

Burada bir konuşma yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 6 Şubat’ta bir kıyametin yaşandığını, Malatya’da etkilenen en önemli 4 ilçeden birinin de Battalgazi olduğuna vurgu yaparak konuşmasına şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli söylediği şey kentsel dönüşümdü. Biz de bunu kulağımıza küpe ettik ve o gün vekillerimizin desteğiyle Şehit Fevzi Mahallesi’nde epey uğraş verdik. Ve o gün kimse o inşaatı gerçekleştireceğimize inanmıyordu. AK Parti söz verdiğinde bunu yerine getirir. Bizim kentsel dönüşüme yerel yönetimler olarak çok önem vermemiz gerekiyor. Ve o gün başlatmış olduğumuz 674 konut, 18 iş yeri ve sosyal tesisler Rabbime şükürler olsun Ağustos ayında bitirdik. Eylül aylarında hak sahiplerine teslim ettik. O gün bize karşı çıkanlar bugün bize dua ediyorlar. Devletimizin bir yılda yeni konutları inşa ederken yerel yönetimler de bu taşın altına gövdesini koymalı”

şeklinde konuştu.

“BATTALGAZİ’MİZE MALATYA’MIZA HAYIRLI OLSUN”

Başkan Güder,

“Ekonomik girdileri Battalgazi Belediyemiz tarafından bugün karşılanarak Çamurlu Mahallesi’nde 200 konutumuzun burada temelini atacağız. Ve 2 temeli birleştirelim dedik. Önümüzdeki günlerde çevre yolunun altında da 200 konutumuzun sosyal konutumuzun temelini atacağız. Burada bunu hedefliyoruz, özellikle depremde hak sahibi olamayan kiracılar, ev alma imkânı olmayan vatandaşlarımızı bundan sonraki çalışmalarla bunları konut sahibi yapmayı hedefliyoruz. Battalgazi’mize Malatya’mıza hayırlı uğurlu olsun inşallah”

ifadelerini kullandı.

“ESKİSİNDEN DAHA GÜZEL HALE GETİRECEĞİZ”

Battalgazi Belediyesi tarafından 400 sosyal konut projesinin temel atma töreninde bir konuşma yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

“Öncelikle Osman Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hem yer seçiminde hem de bölgenin gelişimi açısından çok güzel bir yer tespit etmişler. Yerelde şehrin batısında biz Yeşilyurt Belediyesi, doğusunda Battalgazi Belediyemiz genelinde Büyükşehir Belediyemiz faaliyetlerinde bulunarak projelerin bitirilmesiyle ilgili bir seviye getirmiş olduk, hem de şehrimizin eksik kalan yerlerinin geliştirilmesi noktasında büyük çaba sarf ettik. Maalesef 2020 depremi takiben 6 Şubat’taki büyük afet bizim bütün hedeflerimizi, eserlerimizi, şehrimizi darmadağın etti. Ama bizler Sayın Valimizin öncülüğünde milletvekillerimiz, diğer şehrin karar vericileriyle birlikte şehrimizi yine küllerimizden doğuracağız. Yine de geliştireceğiz. Eskisinden daha güzel hale getireceğiz”

şeklinde konuştu.

“ŞİMDİ YENİDEN TOPARLANMA ZAMANI”

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise,

“6 Şubat'tan sonra Malatya'da her şey değişti. Evlerimiz yıkıldı, iş yerlerimiz yıkıldı, bağımsız bölümlerimiz ağır hasarlar aldı. Hayatımız değişti. Şimdi yeniden toparlanma zamanı. Şimdiye kadar Bağımsız bölümler için yaklaşık 24 bin küsur ihale yaptık. Bunların bir kısmı köy konutlarıydı. Şimdi şehrin ticaret merkezini ayağa kaldırmak için bir kısmının ihalesi yapıldı, bir kısmı daha yapılacak ama en önemlisi şehrimizin ticaret merkezi olarak gördüğümüz Niyazi Mısri’yi de Fuzuli’yi de Sıtmapınarı’na kadar ticaretini ayağa kaldıracağız. Depremde en çok zarar görenler bana göre kiracılardı. Onların hak sahiplikleri de olmuyordu. Bu anlamda Malatya’da sosyal konut çok önemli oldu. Onun için Osman başkanımı tebrik ediyorum”

sözlerini kullandı.

“DEPREM DEĞİL, BİNA ÖLDÜRÜR GERÇEĞİNİ TEKRAR HATIRLIYORUZ”

400 adet sosyal konut temel atma töreninde konuşma yapan Malatya Valisi Ersin yazıcı,

“Projenin mimarı Osman Başkanımızı, ekibini bu projeyi düşündükleri için şehrimiz adına teşekkür ediyoruz. 6 Şubat depremleriyle büyük bir sınav vereceğiz. Bu sınavın bir kısmı da hatta büyük bir kısmını da binalarımızla veriyoruz. Deprem değil, bina öldürür gerçeğini bir kez daha bu temel atmada hatırlıyoruz”

dedi.

“6 ŞUBAT MALATYA’YI YENİDEN BAŞA SARDI”

Vali Yazıcı,

“Artık şehirler yarışıyor. Ve şehir yarışlarında dünyada böyle bir yaklaşık 10, 15 yıldır böyle bir konsept geliştirildi. Artık Londra, Madrid, Amsterdam, İstanbul, herkes kendi ölçeğinde şehir yarışına girdi. Biz bu yarışta Malatya’mızın belediyeleriyle, diğer kurallarıyla, yönetimleriyle aslında 6 Şubat’tan önce ciddi ve kendi kategorisinde biz de varız diyebileceği bir şehirdi. Ancak 6 Şubat Malatya’yı yeniden başa sardı. Yeni dertlerimiz oluştu. Yeni önceliklerimiz oluştu ama ben inanıyorum ki bunlarında üstesinden hep birlikte geleceğiz”

açıklamalarında bulundu.