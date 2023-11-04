Malatya’da birlik ve beraberlik vurgusu “Malatya’mız sahipsiz değildir”

Malatya’nın derdi ile dertlenen, Malatya'nın sahipsiz olmadığını vurgulamak, Malatya’ya hizmet ve destek olmak amacıyla Malatya’nın tekrar ayağa kalkması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Malatya Birlik ve Dayanışma Platformu (MABİDAP) Genel Başkanı Doğan Dönmez,

“Malatya'mızın eski günlerine kavuşturulması noktasında tüm paydaşlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza vererek aralıksız devam etmelerini ve hızlandırılmasını istiyoruz”

dedi.

“MALATYA'MIZ SAHİPSİZ DEĞİLDİR”

Malatya Birlik ve Dayanışma Platformu (MABİDAP) Genel Başkanı Doğan Dönmez,

“Öncelikle hem vatandaş olarak hem STK olarak Malatya'da ‘Malatya sahipsiz’ kelimesinin telaffuz edilmesinde rahatsız olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Malatya'mız sahipsiz değildir. Malatya'mızın sahibi sizlersiniz, Malatya'mızda yaşayan vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız, Vekillerimiz, Valimiz, Belediyelerimiz, Emniyet Müdürümüz, Oda Başkanlarımız ve Muhtarlarımızdır. Ancak 6 Şubat depreminden sonra Malatya'mız çok ağır bir sınav ile karşı kaşıya kalmıştır. Bu yaşanılan sürecin yükü çok ağır olmuştur. Bizlerde bu koşullarda Malatya'mıza hizmet ve destek olmak için Kamu Kurum ve Kuruluşları ile birlikte sahalarda çalışmalar yapmış olup ve halen çalışmalarız devam etmektedir”

şeklinde konuştu.

“DAHA GÜZEL BİR MALATYA İÇİN BURADAYIZ”

Malatya’nın eskisinden daha güzel olacağının altını çizen Dönmez,

“Bugün Malatya'mız için geleceğimiz için tıpkı eskisi gibi hatta daha güzel bir Malatya için buradayız. Malatya'mızın tekrar ayağa kalkması için gerek ticaret gerekse yerinde yeniden dönüşümün sağlanması için bir an evvel birlik ve beraberliğin tekrar tesis edilmesi için gönül kırgınlıklarını bir kenara atıp gönül birliği oluşturarak el ele vererek omuz omuza birbirimize kenetlenerek ve yapılacak olan çalışmalara tam destek vermek suretiyle sizlere ve siyasi büyüklerimize desteklerini esirgememelerini rica ediyoruz. Bundan sonraki süreçte kaysının başkenti olan Malatya'mızın eski günlerine kavuşturulması noktasında tüm paydaşlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza vererek aralıksız devam etmelerini ve hızlandırılmasını sizlerden rica ediyoruz”

sözlerini kullandı.

“İDARECİLER SÖZLERİYLE DEĞİL, İCRAATLARIYLA BİLİNİR”

Malatya olarak şu günlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirten Malatya Valisi Ersin Yazıcı,

“Birlik ve beraberlik içerisinde olmak bugünlerde en çok ihtiyacımız olan şeydir. Bende 2 buçuk aydır Malatya’ya hizmet vermek için, ayağa kaldırmak için, katkı sunmak için geldim. İdareciler sözleriyle değil, icraatlarıyla bilinir. Ben Ersin Yazıcı olarak buraya hizmet etmeye geldim. Benim de adımın iyi söylenmesi için benim bu şehre gerçekten hizmet etmem lazım. Ben bu amaçla buradayım. Malatya zor bir süreç geçiriyor. O yüzden birlik ve beraberliğe Malatya olarak daha çok ihtiyacımız var. İdareciler eleştirilir, bizler eleştiriye açık olmak zorundayız. Ancak eleştiriler genel değil o soruna yönelik olmalıdır. Böylece o soruna odaklanır ve o sorunu çözmek için gayret gösteririz. Hiçbir şey yapılmıyor, ifadelerini hoş karşılamıyorum. Eksikler, hatalar olabilir ama moral bozucu ifadelerden kaçınmayı önemsiyorum”

açıklamalarında bulundu.

“MALATYA ESKİSİNDEN ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK”

Vali Yazıcı,

“Burada bulunduğu süre zarfında önderlik etmeye, tüm kesimlerle temas halinde olup Malatya’ya hizmet etmeye geldim. Kimsenin kavgasına, gürültüsüne ayıracak zamanım yok, Malatya’nın da buna ayıracak zamanı yok. Sahada çok problem var. Ancak şuna inanıyorum ki Malatya eskisinden çok daha güzel olacak. Malatya’mız hızlıca toparlanacak”

ifadelerini kullandı.

“BİRLİK BERABERLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ OLMUŞ”

Depremin ilk günlerinde Elazığlıların Malatya’ya yardıma geldiğini örnek göstererek birlik ve beraberliğin en güzel örneği olduğunu söyleyen Vali Yazıcı,

“Depremin ilk günlerinde Malatya’da çok güzel bir dayanışma olmuş. Elazığlıların depremin ilk günlerinde Malatya’ya çok yardım ettiğini birçok kişiden duydum. Zor anda yapılan asla unutulmaz. Güzel bir ilişki olmuş, Elazığlılar Malatya’ya çok yardımcı olmuşlar. Birlik beraberliğin en güzel örneği olmuş”

diyerek sözlerini noktaladı.