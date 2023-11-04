Görenleri kendine hayran bırakan şelale

Kahramanmaraş’ta bulunan Döngel şelalesi, eşsiz güzelliğiyle hayran bırakıyor.
Onikişubat ilçesi sınırlarındaki döngel şelalesi doğal güzellikleri ile doğaseverlerin ve vatandaşların uğrak noktası haline geldi.
Fotoğraf çekmek ve birçok etkinliği gerçekleştirmek için Döngel şelalesinin en uygun yer olduğunu söyleyen fotoğrafçı Mehmet Gören, "Döngel şelalesi yıllardır kendine hayran bırakıyor. Burası fotoğrafçılara yaz, kış farklı görseller sunuyor. Doğaseverlerin ve fotoğrafçıların uğrak mekanı haline geldi" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.