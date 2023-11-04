Görenleri kendine hayran bırakan şelale

Kahramanmaraş’ta bulunan Döngel şelalesi, eşsiz güzelliğiyle hayran bırakıyor.

Onikişubat ilçesi sınırlarındaki döngel şelalesi doğal güzellikleri ile doğaseverlerin ve vatandaşların uğrak noktası haline geldi.

Fotoğraf çekmek ve birçok etkinliği gerçekleştirmek için Döngel şelalesinin en uygun yer olduğunu söyleyen fotoğrafçı Mehmet Gören, "Döngel şelalesi yıllardır kendine hayran bırakıyor. Burası fotoğrafçılara yaz, kış farklı görseller sunuyor. Doğaseverlerin ve fotoğrafçıların uğrak mekanı haline geldi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı