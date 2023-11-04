O maçın VAR hakemi Mete Kalkavan

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) hakemi Mete Kalkavan oldu.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takım arasında saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Furkan Ürün yapacak. Maçın 4. hakemi Sarper Barış Saka olacak. Mücadelede VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacakken, AVAR'da Özgür Yankaya ve Esat Sancaktar eşlik edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.