O şehirde kar yolları kapattı

Tüm Türkiye’de havalar iyice soğurken bazı şehirlerin yüksek kesimleri ise kar görmeye başladı. Van’da ise yollarda kar engeli görüldü.
Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'de kar yağmasıyla sürücüler zincir takarak yoluna devam etti.
Van’da sabah saatlerinde belli aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin 3 bin rakımlı en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Bazı sürücüler yolda kalırken, bazıları ise zincir takarak yoluna devam etti. Karın yağmasıyla birlikte Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin yolda kalmaması için bölgede kar temizleme çalışması yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.