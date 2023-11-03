Deprem bölgesinde artçılar devam ediyor

Deprem bölgesinde artçılar sürüyor. Bu bağlamda az önce Hatay’da bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 22.49’da Hatay Samandağ merkezli 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7.8 kilometre derinlikte olduğu açıklandı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Malatya’nın komşu şehri Elazığ’da da bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Elâzığ’ın Maden ilçesi Hatunköy mevkiinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 5.3 kilometre derinlikte olurken bazı vatandaşlar sarsıntıyı hissetti.

Ayrıca Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem olmuş, vatandaşları tedirgin etmişti.