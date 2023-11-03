Deprem bölgesinde artçılar devam ediyor

Deprem bölgesinde artçılar sürüyor. Bu bağlamda az önce Hatay’da bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 22.49’da Hatay Samandağ merkezli 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7.8 kilometre derinlikte olduğu açıklandı.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Malatya’nın komşu şehri Elazığ’da da bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Elâzığ’ın Maden ilçesi Hatunköy mevkiinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 5.3 kilometre derinlikte olurken bazı vatandaşlar sarsıntıyı hissetti.
Ayrıca Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem olmuş, vatandaşları tedirgin etmişti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.