03 Kas 2023 - 23:23- Yaşam

Deprem bölgesinde artçılar devam ediyor

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Deprem bölgesinde artçılar sürüyor. Bu bağlamda az önce Hatay’da bir deprem meydana geldi.
Deprem bölgesinde artçılar devam ediyor mask
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Deprem bölgesinde artçılar sürüyor. Bu bağlamda az önce Hatay’da bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 22.49’da Hatay Samandağ merkezli 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7.8 kilometre derinlikte olduğu açıklandı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Malatya’nın komşu şehri Elazığ’da da bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Elâzığ’ın Maden ilçesi Hatunköy mevkiinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 5.3 kilometre derinlikte olurken bazı vatandaşlar sarsıntıyı hissetti.
Ayrıca Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem olmuş, vatandaşları tedirgin etmişti. 
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03 Kas 2023 - 23:23 - Yaşam

Muhabir  Haber Merkezi

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