Malatya’nın ne kadar borcu var biliyor musunuz? En az borcu olan şehri 17’ye katlamışız

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) birçok veriye dayanarak bankalara olan borçları belli aralıklarla açıklıyor. Bu kapsamda hangi şehrin ne kadar borcu olduğu da orta çıkıyor.
Günümüzde hemen her alanda kullanılan krediler yüklü miktarda borcu beraberinde getiriyor. Hem şahıs bazında hem de kurum bazında karşımıza çıkan borçlar, kimi zaman krizleri kimi zaman ise kolaylıkları beraberinde getiriyor. Kredi borçsuz çok az kişinin olduğu ülkemizde borçsuz hanenin ise neredeyse olmadığını söylemek mümkün.
Öte yandan sadece kişi ve kurumlar değil, şehirler de krediler alıyor, borçlar ödüyor. Peki, hangi şehrin ne kadar borcu var? Malatya’nın çok borcu var mı? İşte tüm detaylar…
EN BORÇLU İL ŞAŞIRTMADI
Hürriyet’ten Burak Taşçı’nın haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 3 aylık periyotlar şeklinde en borçlu şehirleri belirliyor. Bu kapsamda BDDK’nın verilerine göre, Türkiye'nin en borçlu şehri 3,7 trilyon lira ise İstanbul… Onu 1,4 trilyon lira kredi borcuyla Ankara takip ediyor. Üçüncü sırayı ise 521 milyar lirayla İzmir alıyor.
EN AZ BORCA SAHİP İLLER
Yine aynı habere göre, en az borcu olan illerin başında 2.8 milyar lira ile Bayburt bulunuyor. Onu 4 milyar lirayla Tunceli takip ediyor.
Ayrıca en az borca sahip diğer iller sırasıyla şöyle:
Ardahan: 4,5 milyar lira
Kilis: 4,8 milyar lira
Gümüşhane: 5,5 milyar lira
Hakkari: 6,3 milyar lira
Bingöl: 6,3 milyar lira
Iğdır: 6,6 milyar lira
Muş: 8,7 milyar lira
Bitlis: 10 milyar lira
MALATYA’NIN BORCU NE KADAR?
Diğer taraftan Malatya’nın borcu da merak ediliyor. BDDK verilerine göre Malatya’nın borcu 34 milyar 278 milyon 780 bin lira şeklinde. Yani 2 milyar lira ile en az borcu olan Bayburt’u neredeyse 17’ye katlamış bulunuyoruz.
ÇEVRE İLLERİN BORCU
Çevre illerin borçları ise şöyle:
Elazığ: 36 milyar lira
Adıyaman: 25 milyar lira
Kahramanmaraş: 85 milyar lira
Sivas: 29 milyar lira
Diyarbakır: 74 milyar lira
Erzincan: 10 milyar lira
Tunceli: 4 milyar lira
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.