Malatya’nın ne kadar borcu var biliyor musunuz? En az borcu olan şehri 17’ye katlamışız

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) birçok veriye dayanarak bankalara olan borçları belli aralıklarla açıklıyor. Bu kapsamda hangi şehrin ne kadar borcu olduğu da orta çıkıyor.

Günümüzde hemen her alanda kullanılan krediler yüklü miktarda borcu beraberinde getiriyor. Hem şahıs bazında hem de kurum bazında karşımıza çıkan borçlar, kimi zaman krizleri kimi zaman ise kolaylıkları beraberinde getiriyor. Kredi borçsuz çok az kişinin olduğu ülkemizde borçsuz hanenin ise neredeyse olmadığını söylemek mümkün.

Öte yandan sadece kişi ve kurumlar değil, şehirler de krediler alıyor, borçlar ödüyor. Peki, hangi şehrin ne kadar borcu var? Malatya’nın çok borcu var mı? İşte tüm detaylar…

EN BORÇLU İL ŞAŞIRTMADI

Hürriyet’ten Burak Taşçı’nın haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 3 aylık periyotlar şeklinde en borçlu şehirleri belirliyor. Bu kapsamda BDDK’nın verilerine göre, Türkiye'nin en borçlu şehri 3,7 trilyon lira ise İstanbul… Onu 1,4 trilyon lira kredi borcuyla Ankara takip ediyor. Üçüncü sırayı ise 521 milyar lirayla İzmir alıyor.

EN AZ BORCA SAHİP İLLER

Yine aynı habere göre, en az borcu olan illerin başında 2.8 milyar lira ile Bayburt bulunuyor. Onu 4 milyar lirayla Tunceli takip ediyor.

Ayrıca en az borca sahip diğer iller sırasıyla şöyle:

Ardahan: 4,5 milyar lira

Kilis: 4,8 milyar lira

Gümüşhane: 5,5 milyar lira

Hakkari: 6,3 milyar lira

Bingöl: 6,3 milyar lira

Iğdır: 6,6 milyar lira

Muş: 8,7 milyar lira

Bitlis: 10 milyar lira

MALATYA’NIN BORCU NE KADAR?

Diğer taraftan Malatya’nın borcu da merak ediliyor. BDDK verilerine göre Malatya’nın borcu 34 milyar 278 milyon 780 bin lira şeklinde. Yani 2 milyar lira ile en az borcu olan Bayburt’u neredeyse 17’ye katlamış bulunuyoruz.

ÇEVRE İLLERİN BORCU

Çevre illerin borçları ise şöyle:

Elazığ: 36 milyar lira

Adıyaman: 25 milyar lira

Kahramanmaraş: 85 milyar lira

Sivas: 29 milyar lira

Diyarbakır: 74 milyar lira

Erzincan: 10 milyar lira

Tunceli: 4 milyar lira