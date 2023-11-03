Bakan Koca’dan Malatya’ya tebrik

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,

“Türkiye’den dünyada bir ilk: Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü, dünyada bir ilke imza atarak 5’li çapraz karaciğer naklini gerçekleştirdi. Enstitü, bu başarısı ve uyguladığı yöntem sayesinde tıp literatürüne girdi. Hocalarımızı ve tüm ekibi tebrik ediyoruz. Bilindiği gibi, Türkiye karaciğer naklinde Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci sırada yer alıyor”

ifadelerine yer verdi.

Öte yandan dünyada ilk olarak gerçekleştirilen operasyonu başarı ile yapan Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü ekipleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından da takdir edildi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ise sosyal medya hesabından duyurarak, geçmiş yıllarda da başarılarıyla adından söz ettiren Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve ekibini kutladı.