03 Kas 2023 - 21:04- Sağlık

Bakan Koca’dan Malatya’ya tebrik

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsünün dünyada bir ilke imza atarak beşli çapraz karaciğer naklini gerçekleştirmesini tebrik etti.
Bakan Koca’dan Malatya’ya tebrik mask
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Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,

“Türkiye’den dünyada bir ilk: Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü, dünyada bir ilke imza atarak 5’li çapraz karaciğer naklini gerçekleştirdi. Enstitü, bu başarısı ve uyguladığı yöntem sayesinde tıp literatürüne girdi. Hocalarımızı ve tüm ekibi tebrik ediyoruz. Bilindiği gibi, Türkiye karaciğer naklinde Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci sırada yer alıyor”

ifadelerine yer verdi.

Öte yandan dünyada ilk olarak gerçekleştirilen operasyonu başarı ile yapan Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü ekipleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından da takdir edildi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ise sosyal medya hesabından duyurarak, geçmiş yıllarda da başarılarıyla adından söz ettiren Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve ekibini kutladı. 
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03 Kas 2023 - 21:04 Malatya- Sağlık

Muhabir  Haber Merkezi

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