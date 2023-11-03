03 Kas 2023 - 20:56- Asayiş

Kişisel verileri çalıp satmışlar

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Siber polisi kişisel verileri çalıp sattıkları iddia edilen 3 kişiyi Samsun ve Ankara'da düzenlenen operasyonla yakaladı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette panel kurup, milyonlarca insanın kişisel verilerini çaldıktan sonra sattıkları tespit edilen 3 kişinin yakalanmasına yönelik Samsun ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Kişisel verileri çalıp satmışlar mask
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Siber polisi kişisel verileri çalıp sattıkları iddia edilen 3 kişiyi Samsun ve Ankara'da düzenlenen operasyonla yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette panel kurup, milyonlarca insanın kişisel verilerini çaldıktan sonra sattıkları tespit edilen 3 kişinin yakalanmasına yönelik Samsun ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. F.Ü. ve M.İ. Samsun'da, S.U.M. ise Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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03 Kas 2023 - 20:56 - Asayiş

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