Kişisel verileri çalıp satmışlar

Siber polisi kişisel verileri çalıp sattıkları iddia edilen 3 kişiyi Samsun ve Ankara'da düzenlenen operasyonla yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette panel kurup, milyonlarca insanın kişisel verilerini çaldıktan sonra sattıkları tespit edilen 3 kişinin yakalanmasına yönelik Samsun ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. F.Ü. ve M.İ. Samsun'da, S.U.M. ise Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.