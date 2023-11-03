Samsun'da bir kişi, uyuşturucu madde kullanımı yüzünden tartıştığı arkadaşını döner bıçağıyla yaralayarak hastanelik etti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ş.(38) ile arkadaşı E.Ş.(43) arasında uyuşturucu madde kullanımı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ş., döner bıçağıyla E.Ş.'yi başından, boynundan, sırtından, kolundan ve bacaklarından yaraladı. Ambulans Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.Ş. tedavi altına alındı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan K.Ş. Samsun Adliyesine sevk edildi. K.Ş., aralarında uyuşturucu içme konusundan çıkan tartışmada olayın meydana geldiğini söyledi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.Ş. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı