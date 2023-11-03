03 Kas 2023 - 20:44- Yaşam

Yurtlarda 47 yemekhane işletmesinin sözleşmesi feshedildi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB yurtlarında çıkan yemeklerle ilgili şikayetlerin dinlendiğini ve bunlarla alakalı harekete geçildiğini belirterek, "İşletmelerle ilgili son bir sene içerisinde 75 yazılı ihtar verilmiş. 26 tanesine para cezası verilmiş. 47 tanesi fesihle sonlanmış. Biz burada öğrencilerin yanındayız, işletmecilerin değil" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 2024 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorduğu soruları cevapladı.