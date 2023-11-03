Malatya’da feci kaza! Taziyeden dönen kalabalığın içine daldı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan motosikletin taziyeden dönenlerin arasına daldığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralı yakınlarının saldırdığı sürücüyü çevredeki vatandaşlar kurtardı.
BİR ANDA OLANLAR OLDU
Kaza, saat 18.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Hamınçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Recai Kutan Caddesi üzerinde seyir halinde olan S.Ö. idaresindeki motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak bölgede taziyeden dönen bir grubun arasına daldı. Kazada motosiklet sürücüsüyle birlikte E.B. ile B.D. yaralanırken, yaralıların yakınları motosiklet sürücüsüne saldırdı.
ÇEVİK KUVVET DESTEĞİ
Çevredekilerin yardımıyla sürücü bölgeden uzak bir noktaya alınırken, olay yerine aralarında çevik kuvvet timlerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi.
Trafiğin bir süre kilitlendiği bölgede alınan güvenlik önlemlerinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne diğer 2 yaralı ise Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.