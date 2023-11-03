03 Kas 2023 - 20:31- Asayiş

Malatya’da feci kaza! Taziyeden dönen kalabalığın içine daldı

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Malatya’da kontrolden çıkan motosiklet taziyeden dönen kalabalık bir grubun arasına daldı. Olayda yaralananların olduğu öğrenilirken onların yakınları hıncını motosiklet sürücüsünden çıkardı. Olay yerine çevik kuvvet desteği istendi. İşte detaylar…
Malatya’da feci kaza! Taziyeden dönen kalabalığın içine daldı mask
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Malatya’nın Battalgazi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan motosikletin taziyeden dönenlerin arasına daldığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralı yakınlarının saldırdığı sürücüyü çevredeki vatandaşlar kurtardı.

BİR ANDA OLANLAR OLDU

Kaza, saat 18.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Hamınçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Recai Kutan Caddesi üzerinde seyir halinde olan S.Ö. idaresindeki motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak bölgede taziyeden dönen bir grubun arasına daldı. Kazada motosiklet sürücüsüyle birlikte E.B. ile B.D. yaralanırken, yaralıların yakınları motosiklet sürücüsüne saldırdı.

ÇEVİK KUVVET DESTEĞİ

Çevredekilerin yardımıyla sürücü bölgeden uzak bir noktaya alınırken, olay yerine aralarında çevik kuvvet timlerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi.

Trafiğin bir süre kilitlendiği bölgede alınan güvenlik önlemlerinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne diğer 2 yaralı ise Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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03 Kas 2023 - 20:31 Malatya- Asayiş

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